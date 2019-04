Red Carpet Rundown: Stellar Awards 2019 [PHOTOS]

Check out photos from the 34th annual Stellar Awards in Las Vegas where gospel music’s brightest stars showed up in their Sunday best!

1. Kelly Price, Erica Campbell & Regina Belle Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. regina belle,erica campbell,kelly price,stellar awards

2. Isiah Templeton Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,isiah templeton

3. Dee 1 Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,dee 1

4. The Walls Group Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,the walls group

5. Kirk and Tammy Franklin Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. kirk franklin,stellar awards

6. Travis Malloy Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,travis malloy

7. Shelby 5 Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,shelby 5

8. Jerard and Jovaun Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,jerard and jovaun

9. Stellar Awards 2019 Red Carpet Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards

10. Stellar Awards 2019 Red Carpet Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards

11. Stellar Awards 2019 Red Carpet Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards

12. Deon Kipping Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,deon kipping

13. Bishop Leonard Scott Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,leonard scott

14. Stellar Awards 2019 Red Carpet Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards

15. Lamont Sanders Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,lamont sanders

16. Stellar Awards 2019 Red Carpet Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards

17. Stellar Awards 2019 Red Carpet Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards

18. Stellar Awards 2019 Red Carpet Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards

19. Isabel Davis Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,isabel davis

20. Stellar Awards 2019 Red Carpet Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards

21. God’s Chosen Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,god’s chosen

22. Stellar Awards 2019 Red Carpet Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards

23. Stellar Awards 2019 Red Carpet Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards

24. J. Bolin Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,j bolin

25. Earnest Pugh Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. earnest pugh,stellar awards

26. Keyondra Lockett Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,keyondra lockett

27. Mz. Tiffany Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,mz tiffany

28. Dianna “Miss D” Williams Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. miss d,stellar awards,dianna williams

29. Byron Cage Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. byron cage,stellar awards

30. Stellar Awards 2019 Red Carpet Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards

31. Stellar Awards 2019 Red Carpet Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards

32. Jonathan McReynolds Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,jonathan mcreynolds

33. Kurt Carr Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. kurt carr,stellar awards

34. Que Parker Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,que parker

35. Willie Moore Jr. and Patricia Moore Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards

36. Kelontae Gavin Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,kelontae gavin

37. Bryan Popin Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,bryan popin

38. Charles Butler Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,charles butler

39. Family of Aretha Franklin Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,aretha franklin family

40. Maranda Curtis Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,maranda curtis

41. Jekalyn Carr Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,jekalyn carr

42. Todd and Kenya Dulaney Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards

43. Stellar Awards 2019 Red Carpet Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards

44. Phil Thornton, Koryn Hawthorne Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,phil thornton,koryn hawthorne

45. Regina Belle Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. regina belle,stellar awards

46. Lexi Allen Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,lexi,lexi allen

47. Lonnie Hunter Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,lonnie hunter

48. Yolanda Adams and Titus Oneil Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. yolanda adams,stellar awards,titus oneil

49. Yolanda Adams Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. yolanda adams,stellar awards

50. Bobby Jones Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,bobby jones

51. Erica Campbell Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. erica campbell,stellar awards

52. Jason McGee Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,jason mcgee

53. My Block Inc. Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,my block

54. Brian Courtney Wilson Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. brian courtney wilson,stellar awards

55. Charles Jenkins and family Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,charles jenkins

56. Jabari Johnson Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,jabari johnson

57. Donald Lawrence Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. donald lawrence,stellar awards

58. The Wardlow Brothers Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,the wardlow brothers

59. Jor’Dan Armtrong Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,jor’dan armtrong

60. Phil Thornton Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,phil thornton

61. Stellar Awards 2019 Red Carpet Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards

62. Terry and Rebecca Crews Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. rebecca crews,terry crews,stellar awards

63. Janice Gaines Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,janice gaines

64. JJ and Trina Hairston Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,jj hairston

65. DeVon Franklin Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. devon franklin,stellar awards

66. DeVon Franklin Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. devon franklin,stellar awards

67. Anthony J. Brown Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. anthony brown,stellar awards,anthony j. brown

68. Casey J Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,casey j

69. Stellar Awards 2019 Red Carpet Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards

70. Al B. Sure Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. al b. sure,stellar awards

71. Stellar Awards 2019 Red Carpet Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards

72. Stellar Awards 2019 Red Carpet Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards

73. Christina Bell Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,christina bell

74. EJ and Janice Gaines Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,janice gaines,ej gaines

75. Kerry Douglas Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,kerry douglas

76. Stellar Awards 2019 Red Carpet Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards

77. Stellar Awards 2019 Red Carpet Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards

78. Stellar Awards 2019 Red Carpet Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards

79. Stellar Awards 2019 Red Carpet Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards

80. Stellar Awards 2019 Red Carpet Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards

81. Stellar Awards 2019 Red Carpet Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards

82. Karlton Humes Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,karlton humes

83. GRIFF Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,griff

84. Cheryl Fortune Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. cheryl fortune,stellar awards

85. Jessica Reedy Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. jessica reedy,stellar awards

86. Will McMillian Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards,will mcmillian

87. Stellar Awards 2019 Red Carpet Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards

88. Stellar Awards 2019 Red Carpet Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards

89. Stellar Awards 2019 Red Carpet Source:@arturoholmesphotos Stellar Awards 2019 Red Carpet at the Orleans Arena in Las Vegas. stellar awards