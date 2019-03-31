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eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch [PHOTOS]

Posted March 31, 2019

 

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch

Source: Arturo Holmes / @arturoholmesphotos

If there’s one thing we learned from watching eOne Nashville this week, it’s that their label, its artists, staff and other people they work with are like family. It’s all love on that end!

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A ton of artists who rep the label including Jonathan McReynolds, Todd Dulaney and more are nominated and/or performing at Stellar Awards 2019 this week in Vegas and they hosted a brunch to celebrate. See the loving photos below…

 

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch [PHOTOS] was originally published on getuperica.com

1. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch Source:@arturoholmesphotos

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville

2. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch Source:@arturoholmesphotos

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville

3. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch Source:@arturoholmesphotos

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville

4. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch Source:@arturoholmesphotos

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville

5. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch Source:@arturoholmesphotos

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville

6. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch Source:@arturoholmesphotos

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville

7. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch Source:@arturoholmesphotos

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville

8. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch Source:@arturoholmesphotos

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville

9. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch Source:@arturoholmesphotos

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville

10. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch Source:@arturoholmesphotos

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville

11. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch Source:@arturoholmesphotos

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville

12. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch Source:@arturoholmesphotos

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville

13. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch Source:@arturoholmesphotos

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville

14. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch Source:@arturoholmesphotos

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville

15. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch Source:@arturoholmesphotos

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville

16. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch Source:@arturoholmesphotos

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville

17. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch Source:@arturoholmesphotos

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville

18. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch Source:@arturoholmesphotos

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville

19. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch Source:@arturoholmesphotos

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville

20. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch Source:@arturoholmesphotos

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville

21. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch Source:@arturoholmesphotos

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville

22. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch Source:@arturoholmesphotos

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville

23. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch Source:@arturoholmesphotos

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville

24. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch Source:@arturoholmesphotos

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville

25. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch Source:@arturoholmesphotos

eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville

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