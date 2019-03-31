If there’s one thing we learned from watching eOne Nashville this week, it’s that their label, its artists, staff and other people they work with are like family. It’s all love on that end!
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A ton of artists who rep the label including Jonathan McReynolds, Todd Dulaney and more are nominated and/or performing at Stellar Awards 2019 this week in Vegas and they hosted a brunch to celebrate. See the loving photos below…
eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch [PHOTOS] was originally published on getuperica.com
1. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees BrunchSource:@arturoholmesphotos
eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville
2. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees BrunchSource:@arturoholmesphotos
eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville
3. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees BrunchSource:@arturoholmesphotos
eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville
4. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees BrunchSource:@arturoholmesphotos
eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville
5. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees BrunchSource:@arturoholmesphotos
eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville
6. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees BrunchSource:@arturoholmesphotos
eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville
7. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees BrunchSource:@arturoholmesphotos
eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville
8. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees BrunchSource:@arturoholmesphotos
eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville
9. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees BrunchSource:@arturoholmesphotos
eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville
10. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees BrunchSource:@arturoholmesphotos
eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville
11. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees BrunchSource:@arturoholmesphotos
eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville
12. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees BrunchSource:@arturoholmesphotos
eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville
13. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees BrunchSource:@arturoholmesphotos
eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville
14. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees BrunchSource:@arturoholmesphotos
eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville
15. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees BrunchSource:@arturoholmesphotos
eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville
16. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees BrunchSource:@arturoholmesphotos
eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville
17. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees BrunchSource:@arturoholmesphotos
eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville
18. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees BrunchSource:@arturoholmesphotos
eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville
19. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees BrunchSource:@arturoholmesphotos
eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville
20. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees BrunchSource:@arturoholmesphotos
eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville
21. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees BrunchSource:@arturoholmesphotos
eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville
22. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees BrunchSource:@arturoholmesphotos
eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville
23. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees BrunchSource:@arturoholmesphotos
eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville
24. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees BrunchSource:@arturoholmesphotos
eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville
25. eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees BrunchSource:@arturoholmesphotos
eOne Nashville Stellar Awards 2019 Nominees Brunch in Las Vegas. stellar awards,eone nashville