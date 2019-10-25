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Beyonce, Lizzo, Chris Brown & Drake Rake In ‘Soul Train’ Nods

Chris Brown is leading the way with the most nominations at this year’s “Soul Train Awards” with 8 total. His frenemy Drake is right behind with 7 while Beyonce and Lizzo have landed 6 nominations each for their recent projects.

Tisha Campbell and Tichina Arnold will host the star studded event which is set to air live on BET on November 17, 2019.

Check out the the complete list of nominees for “BET Presents: 2019 Soul Train Awards” below:

BEST NEW ARTIST

LUCKY DAYE

MAHALIA

NICOLE BUS

PINK SWEAT$

SUMMER WALKER

YK OSIRIS

 

SOUL TRAIN CERTIFIED AWARD

CIARA

DANIEL CAESAR

FANTASIA

INDIA.ARIE

KELLY ROWLAND

TREVOR JACKSON

 

BEST GOSPEL/INSPIRATIONAL AWARD

BEBE WINANS

DONALD LAWRENCE

ERICA CAMPBELL

KIRK FRANKLIN

TASHA COBBS LEONARD

TORI KELLY

 

RHYTHM & BARS (FORMERLY BEST HIP-HOP SONG OF THE YEAR)

21 SAVAGE FEAT. J. COLE                                                      A LOT

CARDI B                                                                                     MONEY

DABABY                                                                                     SUGE

J. COLE                                                                                      MIDDLE CHILD

MEEK MILL FEAT. DRAKE                                                        GOING BAD

MEGAN THEE STALLION FEAT. DABABY                              CASH SHIT

 

BEST R&B/SOUL FEMALE ARTIST

ARI LENNOX

BEYONCÉ

H.E.R.

LIZZO

MARY J. BLIGE

SUMMER WALKER

 

BEST R&B/SOUL MALE ARTIST

ANDERSON .PAAK

BRUNO MARS

CHRIS BROWN

DANIEL CAESAR

KHALID

TANK

 

ALBUM/MIXTAPE OF THE YEAR

ARI LENNOX                                                                             SHEA BUTTER BABY

CHRIS BROWN                                                                        INDIGO

ELLA MAI                                                                                 ELLA MAI

H.E.R.                                                                                        I USED TO KNOW HER

KHALID                                                                                     FREE SPIRIT

LIZZO                                                                                        CUZ I LOVE YOU

 

SONG OF THE YEAR

BEYONCÉ                                                                                       BEFORE I LET GO

CHRIS BROWN FEAT. DRAKE                                                       NO GUIDANCE

ELLA MAI                                                                                        SHOT CLOCK

KHALID                                                                                           TALK

LIZZO                                                                                             JUICE

SUMMER WALKER FEAT. DRAKE                                                GIRLS NEED LOVE (REMIX)

 

THE ASHFORD AND SIMPSON SONGWRITER’S AWARD

 

BROWN SKIN GIRL – WRITTEN BY: BEYONCÉ KNOWLES, CARLOS ST. JOHN, ADIO MARCHANT, SHAWN CARTER, STACY BARTHE, ANATHI MNYANGO, MICHAEL UZOWURU, AYODEJI BALOGUN, RICHARD ISONG (BEYONCÉ FEAT. SAINT JHN, WIZKID & BLUE IVY CARTER)

 

HARD PLACE – WRITTEN BY: H.E.R., DAVID HARRIS, SAM ASHWORTH & RUBY AMANFU (H.E.R.)

 

JUICE – WRITTEN BY: THERON THOMAS, SAM SUMSER, SEAN SMALL, ERIC FREDERIC & MELISSA JEFFERSON (LIZZO)

 

MAKE IT BETTER – WRITTEN BY: BRANDON ANDERSON, WILLIAM SMOKEY ROBINSON, ALAINA CHENEVERT, MIGUEL ATWOOD FERGUSON , DANIEL MANMAN FARID NASSAR (ANDERSON .PAAK  FEAT. SMOKEY ROBINSON)

 

NO GUIDANCE – WRITTEN BY: CHRISTOPHER BROWN, AUBREY GRAHAM, ANDERSON HERNANDEZ, JOSHA LEWIS, MICHEE LEBRUN, NIJA CHARLES, TEDDY WALTON, NOAH SHEBIB & TYLER BRYANT (CHRIS BROWN FEAT. DRAKE)

 

TALK – WRITTEN BY: HOWARD LAWRENCE, GUY LAWRENCE & KHALID ROBINSON (KHALID)

 

BEST DANCE PERFORMANCE

BEYONCÉ                                                                                        SPIRIT

CHRIS BROWN FEAT.                                                                    NO GUIDANCE

DANILEIGH FEAT. CHRIS BROWN                                                EASY (REMIX)

LIZZO                                                                                              JUICE

NORMANI                                                                                        MOTIVATION

TEYANA TAYLOR                                                                           WTP

DANILEIGH FEAT. CHRIS BROWN                                                EASY (REMIX)

 

VIDEO OF THE YEAR

ALICIA KEYS                                                                                     RAISE A MAN

BEYONCÉ                                                                                         SPIRIT

CHILDISH GAMBINO                                                                      FEELS LIKE SUMMER

CHRIS BROWN FEAT. DRAKE                                                        NO GUIDANCE

KHALID                                                                                              BETTER

LIZZO                                                                                                  JUICE

 

BEST COLLABORATION

ARI LENNOX FEAT. J COLE                                                       SHEA BUTTER BABY

BEYONCÉ FEAT. SAINT JHN, WIZKID & BLUE IVY CARTER      BROWN SKIN GIRL

CARDI B & BRUNO MARS                                                        PLEASE ME

CHRIS BROWN FEAT. DRAKE                                                    NO GUIDANCE

PJ MORTON & JOJO                                                               SAY SO

TY DOLLA $IGN FEAT. J. COLE                                                 PURPLE EMOJI

 

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Beyonce Knowles , Soul Train Awards

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