Beyonce, Lizzo, Chris Brown & Drake Rake In ‘Soul Train’ Nods

Chris Brown is leading the way with the most nominations at this year’s “Soul Train Awards” with 8 total. His frenemy Drake is right behind with 7 while Beyonce and Lizzo have landed 6 nominations each for their recent projects.
Tisha Campbell and Tichina Arnold will host the star studded event which is set to air live on BET on November 17, 2019.
Check out the the complete list of nominees for “BET Presents: 2019 Soul Train Awards” below:
BEST NEW ARTIST
LUCKY DAYE
MAHALIA
NICOLE BUS
PINK SWEAT$
SUMMER WALKER
YK OSIRIS
SOUL TRAIN CERTIFIED AWARD
CIARA
DANIEL CAESAR
FANTASIA
INDIA.ARIE
KELLY ROWLAND
TREVOR JACKSON
BEST GOSPEL/INSPIRATIONAL AWARD
BEBE WINANS
DONALD LAWRENCE
ERICA CAMPBELL
KIRK FRANKLIN
TASHA COBBS LEONARD
TORI KELLY
RHYTHM & BARS (FORMERLY BEST HIP-HOP SONG OF THE YEAR)
21 SAVAGE FEAT. J. COLE A LOT
CARDI B MONEY
DABABY SUGE
J. COLE MIDDLE CHILD
MEEK MILL FEAT. DRAKE GOING BAD
MEGAN THEE STALLION FEAT. DABABY CASH SHIT
BEST R&B/SOUL FEMALE ARTIST
ARI LENNOX
BEYONCÉ
H.E.R.
LIZZO
MARY J. BLIGE
SUMMER WALKER
BEST R&B/SOUL MALE ARTIST
ANDERSON .PAAK
BRUNO MARS
CHRIS BROWN
DANIEL CAESAR
KHALID
TANK
ALBUM/MIXTAPE OF THE YEAR
ARI LENNOX SHEA BUTTER BABY
CHRIS BROWN INDIGO
ELLA MAI ELLA MAI
H.E.R. I USED TO KNOW HER
KHALID FREE SPIRIT
LIZZO CUZ I LOVE YOU
SONG OF THE YEAR
BEYONCÉ BEFORE I LET GO
CHRIS BROWN FEAT. DRAKE NO GUIDANCE
ELLA MAI SHOT CLOCK
KHALID TALK
LIZZO JUICE
SUMMER WALKER FEAT. DRAKE GIRLS NEED LOVE (REMIX)
THE ASHFORD AND SIMPSON SONGWRITER’S AWARD
BROWN SKIN GIRL – WRITTEN BY: BEYONCÉ KNOWLES, CARLOS ST. JOHN, ADIO MARCHANT, SHAWN CARTER, STACY BARTHE, ANATHI MNYANGO, MICHAEL UZOWURU, AYODEJI BALOGUN, RICHARD ISONG (BEYONCÉ FEAT. SAINT JHN, WIZKID & BLUE IVY CARTER)
HARD PLACE – WRITTEN BY: H.E.R., DAVID HARRIS, SAM ASHWORTH & RUBY AMANFU (H.E.R.)
JUICE – WRITTEN BY: THERON THOMAS, SAM SUMSER, SEAN SMALL, ERIC FREDERIC & MELISSA JEFFERSON (LIZZO)
MAKE IT BETTER – WRITTEN BY: BRANDON ANDERSON, WILLIAM SMOKEY ROBINSON, ALAINA CHENEVERT, MIGUEL ATWOOD FERGUSON , DANIEL MANMAN FARID NASSAR (ANDERSON .PAAK FEAT. SMOKEY ROBINSON)
NO GUIDANCE – WRITTEN BY: CHRISTOPHER BROWN, AUBREY GRAHAM, ANDERSON HERNANDEZ, JOSHA LEWIS, MICHEE LEBRUN, NIJA CHARLES, TEDDY WALTON, NOAH SHEBIB & TYLER BRYANT (CHRIS BROWN FEAT. DRAKE)
TALK – WRITTEN BY: HOWARD LAWRENCE, GUY LAWRENCE & KHALID ROBINSON (KHALID)
BEST DANCE PERFORMANCE
BEYONCÉ SPIRIT
CHRIS BROWN FEAT. NO GUIDANCE
DANILEIGH FEAT. CHRIS BROWN EASY (REMIX)
LIZZO JUICE
NORMANI MOTIVATION
TEYANA TAYLOR WTP
DANILEIGH FEAT. CHRIS BROWN EASY (REMIX)
VIDEO OF THE YEAR
ALICIA KEYS RAISE A MAN
BEYONCÉ SPIRIT
CHILDISH GAMBINO FEELS LIKE SUMMER
CHRIS BROWN FEAT. DRAKE NO GUIDANCE
KHALID BETTER
LIZZO JUICE
BEST COLLABORATION
ARI LENNOX FEAT. J COLE SHEA BUTTER BABY
BEYONCÉ FEAT. SAINT JHN, WIZKID & BLUE IVY CARTER BROWN SKIN GIRL
CARDI B & BRUNO MARS PLEASE ME
CHRIS BROWN FEAT. DRAKE NO GUIDANCE
PJ MORTON & JOJO SAY SO
TY DOLLA $IGN FEAT. J. COLE PURPLE EMOJI
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