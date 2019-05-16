Cardi B & Drake Lead The BET Awards Nominations

The nominations for the 19th annual BET Awards were announced on Friday morning with Cardi B leading the pack with seven including Album of the Year for “Invasion of Privacy.” Drake received five nominations while Beyonce, Travis Scott and J. Cole are all tied with 4 nominations.
The 2019 BET Awards will air live on Sunday, June 23rd from the Microsoft Theater on Los Angeles, California. See the nominations below.
Best Female R&B/Pop Artist
BEYONCÉ
ELLA MAI
H.E.R.
SOLANGE
SZA
TEYANA TAYLOR
Best Male R&B/Pop Artist
ANDERSON .PAAK
BRUNO MARS
CHILDISH GAMBINO
CHRIS BROWN
JOHN LEGEND
KHALID
Best Group
CHLOE X HALLE
CITY GIRLS
LIL BABY & GUNNA
MIGOS
THE CARTERS
Best Collaboration
21 SAVAGE FT. J. COLE “A LOT”
CARDI B & BRUNO MARS “PLEASE ME”
CARDI B FT. BAD BUNNY & J BALVIN ” I LIKE IT”
H.E.R. FT. BRYSON TILLER “COULD’VE BEEN”
TRAVIS SCOTT FT. DRAKE “SICKO MODE”
TYGA FT. OFFSET “TASTE”
Best Male Hip Hop Artist
21 SAVAGE
DRAKE
J. COLE
MEEK MILL
NIPSEY HUSSLE
TRAVIS SCOTT
Best Female Hip Hop Artist
CARDI B
KASH DOLL
LIZZO
MEGAN THEE STALLION
NICKI MINAJ
REMY MA
Video of the Year
21 SAVAGE “A LOT FT. J. COLE”
CARDI B “MONEY”
CARDI B & BRUNO MARS “PLEASE ME”
CHILDISH GAMBINO “THIS IS AMERICA”
DRAKE “NICE FOR WHAT”
THE CARTERS “APES**T”
Video Director of the Year
BENNY BOOM
COLIN TILLEY
DAVE MEYERS
HYPE WILLIAMS
KARENA EVANS
Best New Artist
BLUEFACE
CITY GIRLS
JUICE WRLD
LIL BABY
QUEEN NAIJA
Dr. Bobby Jones Best Gospel/Inspirational Award
ERICA CAMPBELL FT. WARRYN CAMPBELL “ALL OF MY LIFE”
FRED HAMMOND “TELL ME WHERE IT HURTS”
KIRK FRANKLIN ” LOVE THEORY”
SNOOP DOGG FT. RANCE ALLEN “BLESSING ME AGAIN”
TORI KELLY FT. KIRK FRANKLIN “NEVER ALONE
Best International Act
AKA (SOUTH AFRICA)
AYA NAKAMURA (FRANCE)
BURNA BOY (NIGERIA)
DAVE (UK)
DOSSEH (FRANCE)
GIGGS (UK)
MR. EAZI (NIGERIA)
Best New International Act – (Fan Voted Category)
HEADIE ONE (UK)
JOKAIR (FRANCE)
NESLY (FRANCE)
OCTAVIAN (UK)
SHO MADJOZI (SOUTH AFRICA)
TENI (NIGERIA)
Best Actress
ISSA RAE
REGINA HALL
REGINA KING
TARAJI P. HENSON
TIFFANY HADDISH
VIOLA DAVIS
Best Actor
ANTHONY ANDERSON
CHADWICK BOSEMAN
DENZEL WASHINGTON
MAHERSHALA ALI
MICHAEL B. JORDAN
OMARI HARDWICK
YoungStars Award
CALEB MCLAUGHLIN
LYRIC ROSS
MARSAI MARTIN
MICHAEL RAINEY JR.
MILES BROWN
Best Movie
BLACKKKLANSMAN
CREED 2
IF BEALE STREET COULD TALK
SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE
THE HATE U GIVE
Sportswoman of the Year
ALLYSON FELIX
CANDACE PARKER
NAOMI OSAKA
SERENA WILLIAMS
SIMONE BILES
Sportsman of the Year
KEVIN DURANT
LEBRON JAMES
ODELL BECKHAM JR.
STEPHEN CURRY
TIGER WOODS
Album of the Year
ASTROWORLD – TRAVIS SCOTT
CHAMPIONSHIPS – MEEK MILL
ELLA MAI – ELLA MAI
EVERYTHING IS LOVE – THE CARTERS
INVASION OF PRIVACY – CARDI B
2019 Coca-Cola Viewers’ Choice Award
CARDI B, BAD BUNNY & J BALVIN – I LIKE IT
CHILDISH GAMBINO – THIS IS AMERICA
DRAKE – IN MY FEELINGS
ELLA MAI – TRIP
J. COLE – MIDDLE CHILD
TRAVIS SCOTT FT. DRAKE – SICKO MODE
BET Her Award
ALICIA KEYS – RAISE A MAN
CIARA – LEVEL UP
H.E.R. – HARD PLACE
JANELLE MONÁE – PYNK
QUEEN NAIJA – MAMA’S HAND
TEYANA TAYLOR – ROSE IN HARLEM
Cardi B & Drake Lead The BET Awards Nominations was originally published on kysdc.com