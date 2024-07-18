MAGA Members Attack JD Vance’s Wife With Racist Remarks
MAGA Members Attack JD Vance’s Wife With Racist RemarksMembers of Make America Great Again have publicly made racist remarks towards JD Vance’s wife. Usha Vance and JD Vance have been married since 2014. They met while they were both attending Yale Law School. Usha Vance is an Indian American corporate lawyer and at one time a registered Democrat. From News Week: In the wake of Trump’s vice presidential announcement on Monday, numerous conservative and far-right figures have taken to social media to launch racist attacks against Usha Vance because of her Indian heritage and the assumption that her influence on her husband’s political career means the Republican Party will be softer on immigration. News Week also reports that Jaden McNeil, a far-right activist and the founder of America First Students, wrote on social media, “I’m sure this guy is going to be great on immigration.”
MAGA Members Attack JD Vance’s Wife With Racist Remarks was originally published on newstalkcleveland.com
