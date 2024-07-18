Listen Live
MAGA Members Attack JD Vance’s Wife With Racist Remarks

Published on July 18, 2024
Milwaukee , Wisconsin - July 15: Sen. J.D. Vance (R-Ohio) and h

Source: The Washington Post / Getty

Members of Make America Great Again have publicly made racist remarks towards JD Vance’s wife. Usha Vance and JD Vance have been married since 2014. They met while they were both attending Yale Law School. Usha Vance is an Indian American corporate lawyer and at one time a registered Democrat. From News Week: In the wake of Trump’s vice presidential announcement on Monday, numerous conservative and far-right figures have taken to social media to launch racist attacks against Usha Vance because of her Indian heritage and the assumption that her influence on her husband’s political career means the Republican Party will be softer on immigration.
News Week also reports that Jaden McNeil, a far-right activist and the founder of America First Students, wrote on social media, “I’m sure this guy is going to be great on immigration.”
They also cited known white supremacist Nick Fuentes. He said on his podcast, “Who is this guy, really? Do we really expect that the guy who has an Indian wife and named their kid Vivek is going to support white identity?” Another known MAGA member Vincent James Foxx, who attacked the nation’s capital on January 6, 2021, shared his thoughts. He wrote on X, “JD Vance gets tapped as VP and immediately there’s a Hindu prayer at the RNC. Next we’ll see Sen. Mike Lee and JD Vance team up to convince Trump to let in 10 million Indian immigrants. Green cards on diplomas!”

