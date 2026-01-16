Famous Members Of Zeta Phi Beta
Famous Members Of Zeta Phi Beta Sorority, Inc.
Motto: “A community-conscious, action-oriented organization”
Colors: Royal Blue and White
1. Tatyana Ali
Singer/actress, best known as “Ashley Banks” on The Fresh Prince of Bel Air
2. Patrice Banks
Engineer/entrepreneur, founder of Girls Auto Clinic (first auto repair center staffed by all women)
3. Jaspen “Jas” Boothe
17-year Army veteran, cancer survivor and Veteran Disability Advocate
4. Brigadier General Felicia Brokaw
First Black female Brigadier General in the state of Indiana
5. Caretha Coleman
Founder/Chairperson of Dignity Health Foundation, vanguard in Silicon Valley’s tech scene
6. Wanda Durant
Mother of NBA’s Kevin Durant, Founder of “Hope Dream Believe Achieve” platform, head of The Kevin Durant Charity Foundation and The Real MVP Charity, Inc.
7. Andrea Hunley
First Black state senator for Indiana Senate District 46, former educator
8. Maimah Karmo
Author, breast cancer advocate, founder of the Tigerlily Foundation
9. Dawn Morton-Rias
First woman of color to serve as President and CEO for the National Commission on Certification of Physician Assistants
10. Perri Shakes-Drayton
British retired track and field athlete, 2013 European Indoor Champion and 2012 World Indoor Championship gold medalist
11. Ashley & Dominique Sharpton
Civil rights activists & philanthropists, and daughters of Rev. Al Sharpton
12. Angie Stone
Grammy-nominated and Soul Train Award-winning singer, songwriter, actress, and record producer
13. Rep. Regina Young
First Black woman to serve as Pennsylvania State Representative in the 185th Legislative District
14. Syleena Johnson
Original Chapter: Lambda Epsilon
15. Zora Neale Hurston
Original Chapter: Alpha
16. Towanda Braxton
Original Chapter: Omicron Gamma
17. Sheryl Underwood
Original Chapter: Zeta Tau Zeta
18. Dionne Warwick
19. Anita Hill
Original Chapter: Honorary
20. Ja'net Dubois
Original Chapter: Honorary
21. Vivica A. Fox
Original Chapter: Honorary
22. Chaka Khan
Original Chapter: Honorary
23. Minnie Riperton
Original Chapter: Honorary
24. Esther Rolle
Original Chapter: Honorary
25. Ann Nesby
Original Chapter: Honorary
26. Chrisette Michele
Original Chapter: Honorary
27. US Rep Rashida Talib (D-MI)
Original Chapter: Honorary
