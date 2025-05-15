The Melanin Was Overflowing At Our Women To Know Dinner
The Melanin Overfloweth At Our Women To Know: Modern Mavericks Dinner
Women To Know DinnerFollowing the panel, we assembled at the lobby bar for signature drinks like the Dusse-spiked Hello, Madame. Waiters passed around Lobster and oxtail dishes, served over plantains. Finally, the night ended with us overlooking the pool while we dined, listening to the DJ who provided the vibes. Keep scrolling for the beautiful faces at our Women To Know dinner and panel.
1. LaToya Hobbs, Murjoni Merriweather, Jewel Ham
LaToya Hobbs, Murjoni Merriweather, and Jewel Ham pose for a photo on the floral backdrop at our HB x MN’s Women To Know: Modern Mavericks dinner + panel event at Aliya, Brooklyn, on May 13, 2025.
2. LaToya Hobbs and Family
Latoya Hobbs and her family pose for a photo on the floral backdrop at our HB x MN’s Women To Know: Modern Mavericks dinner + panel event at Aliya, Brooklyn, on May 13, 2025.
3. Jewel Ham
Jewel Ham poses for a photo in front of the floral backdrop at our HB x MN’s Women To Know: Modern Mavericks dinner + panel event at Aliya, Brooklyn, on May 13, 2025.
4. Allison McGevna
iOneDigital SVP of content, Allison McGevna, poses for a photo on the floral backdrop at our HB x MN’s Women To Know: Modern Mavericks dinner + panel event at Aliya, Brooklyn, on May 13, 2025.
5. Shamika Sanders
HelloBeautiful Style & Beauty Director Shamika Sanders poses for a photo on the floral backdrop at our HB x MN’s Women To Know: Modern Mavericks dinner + panel event at Aliya, Brooklyn, on May 13, 2025.
6. Cliché Wynter
Director of Sponsor & Affiliate Content, Cliché Wynter, poses for a photo on the floral backdrop at our HB x MN’s Women To Know: Modern Mavericks dinner + panel event at Aliya, Brooklyn, on May 13, 2025.
7. Victoria Fleary
Vice President of Social Media, Victoria Fleary, poses for a photo on the floral backdrop at our HB x MN’s Women To Know: Modern Mavericks dinner + panel event at Aliya, Brooklyn, on May 13, 2025.
8. Krystle Homes
Senior Editorial Project Manager, Krystle Homes, poses for a photo on the floral backdrop at our HB x MN’s Women To Know: Modern Mavericks dinner + panel event at Aliya, Brooklyn, on May 13, 2025.
9. Tiffany Smith
Social Media Manager, Tiffany Smith, poses for a photo on the floral backdrop at our HB x MN’s Women To Know: Modern Mavericks dinner + panel event at Aliya, Brooklyn, on May 13, 2025.
10. Tanya Hoffler-Moore and Naima Simmons
VP of Video, Tanya Hoffler-Moore, and Naima Simmons pose for a photo on the floral backdrop at our HB x MN’s Women To Know: Modern Mavericks dinner + panel event at Aliya, Brooklyn, on May 13, 2025.
11. Naima Simmons
Director of Production, Naima Simmons, poses for a photo on the floral backdrop at our HB x MN’s Women To Know: Modern Mavericks dinner + panel event at Aliya, Brooklyn, on May 13, 2025.
12. Keyaira Kelly and TJ Kelly
Modern Mavericks cover story writer Keyaira Kelly and her sister TJ Kelly, pose for a photo on the floral backdrop at our HB x MN’s Women To Know: Modern Mavericks dinner + panel event at Aliya, Brooklyn, on May 13, 2025.
13. Abigail Bazile
Abigail Bazile, Associate Director of Integrated Marketing, poses for a photo on the floral backdrop at our HB x MN’s Women To Know: Modern Mavericks dinner + panel event at Aliya, Brooklyn, on May 13, 2025.
14. Aramide Tinubu
Journalist Aramide Tinubu poses for a photo on the floral backdrop at our HB x MN’s Women To Know: Modern Mavericks dinner + panel event at Aliya, Brooklyn, on May 13, 2025.
15. Charise Frazier
Journalist Charise Frazier poses for a photo on the floral backdrop at our HB x MN’s Women To Know: Modern Mavericks dinner + panel event at Aliya, Brooklyn, on May 13, 2025.
16. Women To Know: Modern Mavericks Dinner + Panel
HB writer Keyaira Boone poses for a photo on the floral backdrop at our HB x MN’s Women To Know: Modern Mavericks dinner + panel event at Aliya, Brooklyn, on May 13, 2025.
17. Charlise Rookwood
Charlise Rookwood from ‘The Black Vegan Cooking Show,’ poses for a photo on the floral backdrop at our HB x MN’s Women To Know: Modern Mavericks dinner + panel event at Aliya, Brooklyn, on May 13, 2025.
18. Women To Know: Modern Mavericks Dinner + Panel
A guest poses for a photo on the floral backdrop at our HB x MN’s Women To Know: Modern Mavericks dinner + panel event at Aliya, Brooklyn, on May 13, 2025.
19. Christine Miller
Christine Miller poses for a photo on the floral backdrop at our HB x MN’s Women To Know: Modern Mavericks dinner + panel event at Aliya, Brooklyn, on May 13, 2025.
20. Women To Know: Modern Mavericks Dinner + Panel
Jewel Ham poses with her friends on the floral backdrop at our HB x MN’s Women To Know: Modern Mavericks dinner + panel event at Aliya, Brooklyn, on May 13, 2025.
21. Hirut Sheta
iOneDigital’s Hirut Sheta poses for a photo on the floral backdrop at our HB x MN’s Women To Know: Modern Mavericks dinner + panel event at Aliya, Brooklyn, on May 13, 2025.
The Melanin Overfloweth At Our Women To Know: Modern Mavericks Dinner was originally published on hellobeautiful.com
