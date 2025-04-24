Desktop banner image
Entertainment

Spike Lee & Supreme Dropping 40 Acres & A Mule Capsule

Published on April 24, 2025
Hate or it or love, Supreme is always good for a clutch collaboration. The ubiquitous streetwear brand has linked with Spike Lee to create a capsule collection with the renowned director’s 40 Acres & A Mule production company.
The Brooklyn-bred director and screenwriter skyrocketed to fame after the release of his self-funded, black and white classic film She’s Gotta Have It. The flick also happened to feature Lee himself portraying the now iconic Mars Blackmon character, which Nike soon enough co-opted for the famed Air Jordan campaign considering he wore a pair of Air Jordan 1’s in the film. Lee discussed how it went down in a sit down interview (which also features plenty of dope insight into his decades of work) released by Supreme (see below).

But, there are no Air Jordan callbacks in this Supreme drop. Instead, Lee’s critically acclaimed Malcolm X and Clockers make their way into the mix. The collab consists of an ill black Varsity jacket, a couple of tees, a Clockers 6-panel hat and a baseball jersey. While one tee is attuned to Malcolm X, the other features a photo of Lee while he’s in director mode. The collection releases Thursday, April 24 at the usual 11am ET online drop time, and in stores. Asian shops gets their product the next day. Check out detailed photos below.

1. Spike Lee x 40 Acres x Supreme

Spike Lee x 40 Acres x Supreme
Source: Supreme

Spike Lee x 40 Acres x Supreme spike lee x 40 acres x supreme

2. Spike Lee x 40 Acres x Supreme

Spike Lee x 40 Acres x Supreme
Source: Supreme

Spike Lee x 40 Acres x Supreme spike lee x 40 acres x supreme

3. Spike Lee x 40 Acres x Supreme

Spike Lee x 40 Acres x Supreme
Source: Supreme

Spike Lee x 40 Acres x Supreme spike lee x 40 acres x supreme

4. Spike Lee x 40 Acres x Supreme

Spike Lee x 40 Acres x Supreme
Source: Supreme

Spike Lee x 40 Acres x Supreme spike lee x 40 acres x supreme

5. Spike Lee x 40 Acres x Supreme

Spike Lee x 40 Acres x Supreme
Source: Supreme

Spike Lee x 40 Acres x Supreme

6. Spike Lee x 40 Acres x Supreme

Spike Lee x 40 Acres x Supreme
Source: Supreme

Spike Lee x 40 Acres x Supreme spike lee x 40 acres x supreme

7. Spike Lee x 40 Acres x Supreme

Spike Lee x 40 Acres x Supreme
Source: Supreme

Spike Lee x 40 Acres x Supreme spike lee x 40 acres x supreme

8. Spike Lee x 40 Acres x Supreme

Spike Lee x 40 Acres x Supreme
Source: Supreme

Spike Lee x 40 Acres x Supreme spike lee x 40 acres x supreme

9. Spike Lee x 40 Acres x Supreme

Spike Lee x 40 Acres x Supreme
Source: Supreme

Spike Lee x 40 Acres x Supreme spike lee x 40 acres x supreme

