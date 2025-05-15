Salma Hayek Strips Down In Sexy Sports Illustrated Swimsuit Shoot

The Mexican-born actress was photographed in her home country by

Ruven Afanador.

Set at the Cuixmala luxury resort, Hayek explains how much gracing the cover of SI Swimsuit always meant to her, but she never expected to receive the honor just shy of 60 years old.

“I remember when I was young, a long, long time ago, I was always excited to see the Swimsuit Issue of

Sports Illustrated

, and [thinking] ‘Who’s going to be in it?’ Of course, I didn’t look like a model, so it never crossed my mind that one day I would be in it,” Hayek Pinault said. “If somebody had told me I was gonna be in it at 58, I would have sent them to the madhouse, but the world has changed, and that’s exciting.”

Starting in the 1990s, she made her name for herself in the States with roles like

Desperado

and

From Dusk till Dawn

, she’s since turned into a successful producer and women’s rights advocate.

She’s also married to

But still, that sex symbol label is just as present as it was 20 years ago when she flooded

People

’s ’50 Most Beautiful People’ list,

Maxim

’s Hot 100, and

FHM

’s

100 Sexiest Women in the World

list.

Now, with showing off her body in the SI Swimsuit edition, she’s embracing it all and letting other ladies her age know life doesn’t end once you turn 50.

“I feel so fortunate that I am part of a generation that has been able to really experience very tangible change,” she said. “I could retire, but I don’t want to miss out on this time. I fought for it, you know, and I’ve been part of it, and I think it’s really remarkable that a magazine like

Sports Illustrated

[

Swimsuit

] says that it’s O.K., maybe even cool, to be past 50 and still be able to feel not just sexy, but for me, to be free and not be self-conscious of your body like you have to hide.”

Check out the entire gallery of all Hayek’s bikini shots from her SI Swimsuit cover below.