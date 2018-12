The Alpha Phi Alpha fraternity was founded on December 4, 1906 at Cornell University in Ithaca, New York. It’s the first Black, Inter-Collegiate Greek-Lettered fraternity.

1. Christian Keyes 2. Eddie Robinson 3. Omari Hardwick 4. Duke Ellington 5. Judge Joe Brown 6. Hill Harper 7. Dr. Martin Luther King 8. Thurgood Marshall 9. Keenan Ivory Wayans 10. Roland Martin 11. Lionel Richie 12. Stuart Scott 13. Donny Hathaway