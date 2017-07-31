SWIRLED: Our Favorite Black and Asian Celebrities

Posted July 31, 2017

1. Model Tyson Beckford: Jamaican, Panamanian and some Chinese descent.

2. Singer Kelis: African-American, Chinese and Puerto Rican

3. Singer and model Cassie: African-America, Mexican and Filipino

4. Golf pro Tiger Woods: African-American, Thai and Chinese

5. Supermodel Chanel Iman: African-American and Korean

6. Singer Ne-Yo: African-American and part Chinese

7. Singer Amerie: Half African-American and Half Korean

8. Supermodel Naomi Campbell: Jamaican with some Chinese ancestry

9. Actor Khalil Kain: African American and Chinese

10. Former NFL player and model Will Demps: African-American, Puerto Rican and Half-Korean

11. Actor Rae Dawn Chong: African-Canadian, Chinese, Scottish and Irish

12. Actress Denyce Lawton: African-American and Korean

13. Rapper Sean Paul: Jamaican, Portuguese, Chinese and White

14. Lisa Wu: Half African-American and Half Chinese

15. Model La’ Shontae Heckard: Half African-American and Half Korean

16. Supermodel and designer Kimora Lee Simmons: Half African-American and Half Japanese

17. Tessanne Chin is Chinese, Black, English, and Cherokee Indian

18. Foxy Brown is Afro-Trinidadian, Indo-Trinidadian, and Chinese Trinidadian

19. Ayesha Curry is Chinese, Jamaican, African American and Polish

20. Ayesha Curry is Chinese, Jamaican, African American and Polish

21. Robinne Lee is Jamaican, African, Chinese, British and Arawak Indian

22. Robinne Lee is Jamaican, African, Chinese, British and Arawak Indian

23. Sharon Leal is Filipino and African American

24. Sharon Leal is Filipino and African American

25. Jhene Aiko is Japanese and African American

26. Jhene Aiko is Japanese and African American

27. Tennis star Naomi Osaka is Haitian and Japanese

28. Tennis star Naomi Osaka is Haitian and Japanese

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