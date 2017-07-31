SWIRLED: Our Favorite Black and Asian Celebrities
1. Model Tyson Beckford: Jamaican, Panamanian and some Chinese descent.
2. Singer Kelis: African-American, Chinese and Puerto Rican
3. Singer and model Cassie: African-America, Mexican and Filipino
4. Golf pro Tiger Woods: African-American, Thai and Chinese
5. Supermodel Chanel Iman: African-American and Korean
6. Singer Ne-Yo: African-American and part Chinese
7. Singer Amerie: Half African-American and Half Korean
8. Supermodel Naomi Campbell: Jamaican with some Chinese ancestry
9. Actor Khalil Kain: African American and Chinese
10. Former NFL player and model Will Demps: African-American, Puerto Rican and Half-Korean
11. Actor Rae Dawn Chong: African-Canadian, Chinese, Scottish and Irish
12. Actress Denyce Lawton: African-American and Korean
13. Rapper Sean Paul: Jamaican, Portuguese, Chinese and White
14. Lisa Wu: Half African-American and Half Chinese
15. Model La’ Shontae Heckard: Half African-American and Half Korean
16. Supermodel and designer Kimora Lee Simmons: Half African-American and Half Japanese
17. Tessanne Chin is Chinese, Black, English, and Cherokee Indian
18. Foxy Brown is Afro-Trinidadian, Indo-Trinidadian, and Chinese Trinidadian
19. Ayesha Curry is Chinese, Jamaican, African American and Polish
20. Ayesha Curry is Chinese, Jamaican, African American and Polish
21. Robinne Lee is Jamaican, African, Chinese, British and Arawak Indian
22. Robinne Lee is Jamaican, African, Chinese, British and Arawak Indian
23. Sharon Leal is Filipino and African American
24. Sharon Leal is Filipino and African American
25. Jhene Aiko is Japanese and African American
26. Jhene Aiko is Japanese and African American
27. Tennis star Naomi Osaka is Haitian and Japanese
28. Tennis star Naomi Osaka is Haitian and Japanese