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When Will Walmart Accept Apple Pay? The Alleged Tap-to-Pay D...

When Will Walmart Accept Apple Pay? Here’s the Alleged Tap-to-Pay Rollout Date for Every State

Walmart has officially announced plans to roll out Tap to Pay at Walmart and Sam’s Club stores across the United States, opening the door for contactless payment options including Apple Pay, Go...

Published on August 24, 2026
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  • Walmart officially announces Tap to Pay rollout starting August 2026, expanding nationwide by year-end.
  • Alleged state-by-state rollout schedule circulating online, not confirmed by Walmart.
  • Apple Pay and other contactless options to become available at Walmart and Sam's Club stores.
Walmart Stock Drops After Weakest Quarterly Earnings Report Since 2020
Source: Joe Raedle / Getty

When Will Walmart Accept Apple Pay? Here’s the Alleged Tap-to-Pay Rollout Date for Every State

After years of shoppers asking “Does Walmart take Apple Pay?”, the answer is finally changing.

Walmart has officially announced plans to roll out Tap to Pay at Walmart and Sam’s Club stores across the United States, opening the door for contactless payment options including Apple Pay, Google Pay, contactless cards, phones and smartwatches.

The rollout is officially beginning August 24, 2026, at select locations, with Walmart planning to expand Tap to Pay to all U.S. Walmart and Sam’s Club locations by the end of 2026.

But exactly when will Apple Pay be available at Walmart in your state?

That’s where things get a little less official.

An alleged Walmart Tap to Pay rollout schedule circulating online claims to reveal when the feature will reach each state. Walmart has not confirmed these individual state rollout dates, so the schedule below should be considered unconfirmed until the company provides additional details.

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Alleged Walmart Apple Pay Rollout Schedule by State

Here are the dates currently circulating online:

Alabama

Alleged rollout date: October 1, 2026

Alaska

Alleged rollout date: September 10, 2026

Arizona

Alleged rollout date: September 21, 2026

Arkansas

Alleged rollout date: August 24–31, 2026

California

Alleged rollout date: September 10, 2026

Colorado

Alleged rollout date: September 21, 2026

Connecticut

Alleged rollout date: October 12, 2026

Delaware

Alleged rollout date: October 12, 2026

Florida

Alleged rollout date: October 5, 2026

Georgia

Alleged rollout date: October 1, 2026

Hawaii

Alleged rollout date: September 10, 2026

Idaho

Alleged rollout date: September 10, 2026

Illinois

Alleged rollout date: September 24, 2026

Indiana

Alleged rollout date: September 28, 2026

Iowa

Alleged rollout date: September 24, 2026

Kansas

Alleged rollout date: September 14, 2026

Kentucky

Alleged rollout date: September 28, 2026

Louisiana

Alleged rollout date: September 14, 2026

Maine

Alleged rollout date: October 12, 2026

Maryland

Alleged rollout date: October 12, 2026

Massachusetts

Alleged rollout date: October 12, 2026

Michigan

Alleged rollout date: September 28, 2026

Minnesota

Alleged rollout date: September 24, 2026

Mississippi

Alleged rollout date: October 1, 2026

Montana

Alleged rollout date: September 21, 2026

Nebraska

Alleged rollout date: September 14, 2026

Nevada

Alleged rollout date: September 10, 2026

New Hampshire

Alleged rollout date: October 12, 2026

New Jersey

Alleged rollout date: October 12, 2026

New Mexico

Alleged rollout date: September 21, 2026

New York

Alleged rollout date: October 12, 2026

North Carolina

Alleged rollout date: October 8, 2026

North Dakota

Alleged rollout date: September 21, 2026

Ohio

Alleged rollout date: September 24, 2026

Oklahoma

Alleged rollout date: September 14, 2026

Oregon

Alleged rollout date: September 10, 2026

Pennsylvania

Alleged rollout date: October 12, 2026

Rhode Island

Alleged rollout date: October 12, 2026

South Carolina

Alleged rollout date: October 8, 2026

South Dakota

Alleged rollout date: September 21, 2026

Tennessee

Alleged rollout date: September 28, 2026

Texas

Alleged rollout date: September 17, 2026

Utah

Alleged rollout date: September 21, 2026

Vermont

Alleged rollout date: October 12, 2026

Virginia

Alleged rollout date: October 8, 2026

Washington

Alleged rollout date: September 10, 2026

West Virginia

Alleged rollout date: October 8, 2026

Wisconsin

Alleged rollout date: September 24, 2026

Wyoming

Alleged rollout date: September 21, 2026

Washington, D.C.

Alleged rollout date: October 12, 2026

Puerto Rico

Alleged rollout date: October 8, 2026

Again, Walmart has not confirmed this state-by-state schedule. These dates are based on a schedule circulating online and could change or prove inaccurate.

https://www.tiktok.com/@j.marriofficial/photo/7677281902054640926?is_from_webapp=1&sender_device=pc

What Walmart has confirmed is that Tap to Pay is coming to its U.S. stores, with the nationwide rollout expected to be completed by the end of 2026.

Stay locked in with Hot 100.9 for the latest updates as Walmart’s Tap to Pay rollout continues, including when Apple Pay could officially become available at a Walmart near you.

When Will Walmart Accept Apple Pay? Here’s the Alleged Tap-to-Pay Rollout Date for Every State was originally published on hot1009.com

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