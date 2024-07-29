Black Celeb Birthdays: August
From our forever President Barack Obama to the late great Whitney Houston and Michael Jackson, some of the most influential Black celebrities were born in the month of August! They’ve left lasting marks in their industries, and in our hearts, see our full list of black celebrities born in August below.
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Scroll for Black Celebrities with August Birthdays
August 1st Cymphonique Miller
August 1st Elijah Kelley
August 2nd Jabari Banks
August 1, 1963 Coolio – Rapper
August 3, 1973 Michael Ealy – Actor
August 4, 1961 Barack Obama – 44th (and first black) President
August 5, 1981 Jesse Williams – Actor, Director
August 6, 1982 Spice – Singer
August 7, 1966 David Mann – Actor, Gospel Singer
August 7, 1998 Jalen Hurts – Football Player
August 8, 1981 Meagan Good – Actress
August 9, 1963 Whitney Houston – Singer
August 9, 1994 King Von – Rapper
August 10, 1968 Rickey Smiley – Comedian, Radio Personality, Actor
August 10, 1999 Ja Morant – Basketball Player
August 10, 1996 Jacob Latimore – Singer, Actor
August 11, 1965 Viola Davis – Actress, Producer
August 11, 1965 Duane Martin – Actor
August 12, 1963 Sir Mix-a-Lot – Rapper, Songwriter, Producer
August 14, 1966 Halle Berry – Actress
August 15, 1970 Anthony Anderson – Actor
August 15, 1958 Rondell Sheridan – Actor
August 15, 1985 Nipsey Hussle – Rapper
August 16, 1958 Angela Bassett – Actress
August 19, 1969 Nate Dogg
August 19, 1989 Romeo Miller – Rapper, Actor
August 20, 1954 Al Roker – Weathercaster, Journalist
August 20, 1942 Isaac Hayes – Singer-songwriter
August 20, 1931 Don King – Promoter
August 21, 1949 Loretta Devine – Actress
August 21, 1979 Kelis – Singer
August 21, 1986 Usain Bolt – Olympian (all-time fastest sprinter)
August 22, 1992 Keith Powers – Actor
August 23, 1978 Kobe Bryant – Rapper
August 23, 1997 Lil Yachty – Rapper
August 23, 1990 Seth Curry – Basketball Player
August 24, 1973 Dave Chappelle – Comedian, Actor
August 25, 1978 Kel Mitchell – Actor
August 26, 1993 KeKe Palmer – Actress, Singer, Host
August 26, 1986 Cassie Ventura – Singer
August 26, 1989 James Harden – Basketball Player
August 27, 1986 Savannah James – Podcaster (and wife of Lebron James)
August 27, 1975 Mase – Rapper
August 29, 1958 Michael Jackson – Singer-songwriter, Dancer
August 31, 1971 Chris Tucker – Comedian, Actor
August 31, 1980 Joe Budden – Media Personality
August 31, 1998 BossMan Dlow – Rapper