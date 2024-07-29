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Entertainment

Black Celeb Birthdays: August

Published on July 29, 2024
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From our forever President Barack Obama to the late great Whitney Houston and Michael Jackson, some of the most influential Black celebrities were born in the month of August! They’ve left lasting marks in their industries, and in our hearts, see our full list of black celebrities born in August below. 

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Scroll for Black Celebrities with August Birthdays

August 1st Cymphonique Miller

Justice For Women International And Children Uniting Nations' 24th Annual Academy Awards Celebration
Source: Paul Archuleta / Getty

August 1st Elijah Kelley

August 2nd Jabari Banks

Bel-Air 205 Episodic Photos
Source: Greg Gayne / Peacock

August 1, 1963 Coolio – Rapper

KMEL Summer Jam 1995, Mountain View CA
Source: Tim Mosenfelder / Getty

August 3, 1973 Michael Ealy – Actor

Premiere Of HBO's "Westworld" Season 3 - Arrivals
Source: Albert L. Ortega / Getty

August 4, 1961 Barack Obama – 44th (and first black) President

Barack Obama
Source: AP Photo/Jeff Chiu, File / AP Photo/Jeff Chiu, File

August 5, 1981 Jesse Williams – Actor, Director 

"Robocop" - Los Angeles Premiere
Source: Paul Archuleta / Getty

August 6, 1982 Spice – Singer

Apple Store Soho Presents Spice
Source: Raymond Hall / Getty

August 7, 1966 David Mann – Actor, Gospel Singer

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August 7, 1998 Jalen Hurts – Football Player

Washington Commanders vs Philadelphia Eagles
Source: Perry Knotts / Getty

August 8, 1981 Meagan Good – Actress

The 33rd Annual GLAAD Media Awards - Red Carpet
Source: Variety / Getty
August 8, 1976 Tawny Cypress – Actress
2024 Fifteen Percent Pledge Benefit Gala - Arrivals
Source: Variety / Getty

August 9, 1963 Whitney Houston – Singer

Whitney Houston One Wish
Source: Sony Press / Sony Music

August 9, 1994 King Von – Rapper

King Von
Source: press handount / King Von

August 10, 1968 Rickey Smiley – Comedian, Radio Personality, Actor

Rickey Smiley
Source: Rickey Smiley / Reach Media

August 10, 1999 Ja Morant – Basketball Player

Memphis Grizzlies v Orlando Magic
Source: Don Juan Moore / Getty

August 10, 1996 Jacob Latimore – Singer, Actor

The Chi
Source: Cassius Life / The Chi

August 11, 1965 Viola Davis – Actress, Producer

Viola Davis
Source: Laurent KOFFEL / Getty

August 11, 1965 Duane Martin – Actor

2024 BET Awards - Arrivals
Source: Christopher Polk / Getty

August 12, 1963 Sir Mix-a-Lot – Rapper, Songwriter, Producer

V101 Freestyle Explosion Throwback Jam
Source: Tim Mosenfelder / Getty

August 14, 1966 Halle Berry – Actress 

75th Annual Golden Globe Awards - Arrivals
Source: Frazer Harrison / Getty

August 15, 1970 Anthony Anderson – Actor

ABC's "Black-ish" - Season Seven
Source: Kwaku Alston / Getty

August 15, 1958 Rondell Sheridan – Actor

Miami Heat v Los Angeles Clippers
Source: Allen Berezovsky / Getty

August 15, 1985 Nipsey Hussle – Rapper

Nipsey Hussle
Source: General / Radio One

August 16, 1958 Angela Bassett – Actress

Terence Blanchard's "Champion" Opening Night
Source: Cindy Ord / Getty

August 19, 1969 Nate Dogg

Westside Connection Video Shoot In Chicago
Source: Raymond Boyd / Getty

August 19, 1989 Romeo Miller – Rapper, Actor

US-ENTERTAINMENT-IMPACT AWARDS
Source: MICHAEL TRAN / Getty

August 20, 1954 Al Roker – Weathercaster, Journalist

Marvel Studios' "Deadpool & Wolverine" World Premiere
Source: Kristina Bumphrey / Getty

August 20, 1942 Isaac Hayes – Singer-songwriter

Issac Hayes Archive
Source: Bill Tompkins / Getty

August 20, 1931 Don King –  Promoter

Adrien Broner v Blair Cobbs
Source: Chris Arjoon / Getty

August 21, 1949 Loretta Devine – Actress

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August 21, 1979 Kelis – Singer

Honeyland Festival
Source: Nicholas Hunt / Getty

August 21, 1986 Usain Bolt – Olympian (all-time fastest sprinter)

TOPSHOT-CZECH-ATHLETICS-JAM-BOLT
Source: JOE KLAMAR / Getty

August 22, 1992 Keith Powers – Actor

NAACP Image Awards Dinner
Source: Unique Nicole / Getty

August 23, 1978 Kobe Bryant – Rapper

Kobe Bryant 2019 Baby2Baby Gala
Source: Rodin Eckenroth/FilmMagic / Rodin Eckenroth/FilmMagic

August 23, 1997 Lil Yachty – Rapper

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Source: Barry Brecheisen / Getty

August 23, 1990 Seth Curry – Basketball Player

Cleveland Cavaliers v Charlotte Hornets
Source: Jared C. Tilton / Getty

August 24, 1973 Dave Chappelle – Comedian, Actor

Backstage Creations Giving Suite At The 70th Emmy Awards - Day 2
Source: Rebecca Sapp / Getty

August 25, 1978 Kel Mitchell – Actor

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August 26, 1993 KeKe Palmer – Actress, Singer, Host

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August 26, 1986 Cassie Ventura – Singer

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Source: Variety / Getty

August 26, 1989 James Harden – Basketball Player

Los Angeles Clippers v Minnesota Timberwolves
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August 27, 1986 Savannah James – Podcaster (and wife of Lebron James)

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August 27, 1975 Mase – Rapper 

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August 29, 1958 Michael Jackson – Singer-songwriter, Dancer

ENTERTAINMENT-US-MUSIC-JACKSON
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August 31, 1971 Chris Tucker – Comedian, Actor

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August 31, 1980 Joe Budden – Media Personality

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August 31, 1998 BossMan Dlow – Rapper

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