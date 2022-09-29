Netflix’s ‘Entergalactic’ Takes Over NYC With Brunch & World Premiere Events [Photos]

Netflix’s next big release Entergalactic is almost here, and to celebrate the animated rom-com special/musical, the streaming service took over New York City and held two epic events.
Before the big premiere, a group of selected VIPs flocked to Catch Steak in NYC for an early Entergalactic Black Love Brunch powered by Netflix’s Strong Black Lead and Bumble. Guests enjoyed delicious bites and signature drinks while bopping their heads and tapping their toes to the sounds provided by the DJaying couple, DJ Kiss and DJ MOS.
Multihyphenate Teyana Taylor, also in the special, held down hosting duties and was eventually joined by Entergalactic’s creator and star Kid Cudi, co-star Jessica Williams and executive producer/creator Kenya Barris.
After some brief words from both Taylor and Cudi, guests were treated to one final look at Entergalactic before it is released on Netflix on Sep.30.
Official Synopsis:
Scott “Kid Cudi” Mescudi and Kenya Barris join forces to present the television event ENTERGALACTIC, an original, immersive, animated story about a young artist named Jabari — voiced by Mescudi — as he attempts to balance love and success. Finding the latter brings Jabari a step closer to the former when moving into his dream apartment introduces him to his new neighbor, photographer it-girl Meadow — voiced by Jessica Williams. An explosion of art, music, and fashion, ENTERGALACTIC, takes place in the only city that can handle all three: New York. Alongside Mescudi and Williams, ENTERGALACTIC boasts an all-star cast including Ty Dolla $ign, Timothée Chalamet, Laura Harrier, Vanessa Hudgens, Christopher Abbott, 070 Shake, Jaden Smith, Keith David, Teyana Taylor, Arturo Castro, and Macaulay Culkin.
The Stars Aligned During The Entergalactic Premiere
Later that evening, Entergalactic’s stars Kid Cudi, Jessica Williams, Teyana Taylor, Ty Dolla $ign, and Laura Harrier hit The Paris Theater in New York City for the Netflix’s special’s premiere.
Also in attendance were executive producers Kenya Barris, Fletcher Moules, Maurice Williams, Ian Edelman, Karina Manashil, and Dennis Cummings.
It was an Entergalactic good time.
You can peep photos from both events in the gallery below.
Photos: Courtesy of Netflix
Netflix’s ‘Entergalactic’ Takes Over NYC With Brunch & World Premiere Events [Photos] was originally published on cassiuslife.com
1. Entergalactic Black Love BrunchSource:Entergalactic
Entergalactic Black Love Brunch kid cudi,netflix,teyana taylor,kenya barris,jessica williams
2. Entergalactic Black Love BrunchSource:Entergalactic
Entergalactic Black Love Brunch kid cudi,netflix,teyana taylor,kenya barris,jessica williams
3. Entergalactic Black Love BrunchSource:Entergalactic
Entergalactic Black Love Brunch kid cudi,netflix,teyana taylor,kenya barris,jessica williams
4. Entergalactic Black Love BrunchSource:Entergalactic
Entergalactic Black Love Brunch kid cudi,netflix,teyana taylor,kenya barris,jessica williams
5. Entergalactic Black Love BrunchSource:Entergalactic
Entergalactic Black Love Brunch kid cudi,netflix,teyana taylor,kenya barris,jessica williams
6. Entergalactic Black Love BrunchSource:Entergalactic
Entergalactic Black Love Brunch kid cudi,netflix,teyana taylor,kenya barris,jessica williams
7. Entergalactic Black Love BrunchSource:Entergalactic
Entergalactic Black Love Brunch kid cudi,netflix,teyana taylor,kenya barris,jessica williams
8. Entergalactic Black Love BrunchSource:Entergalactic
Entergalactic Black Love Brunch kid cudi,netflix,teyana taylor,kenya barris,jessica williams
9. Entergalactic Black Love BrunchSource:Entergalactic
Entergalactic Black Love Brunch kid cudi,netflix,teyana taylor,kenya barris,jessica williams
10. Entergalactic Black Love BrunchSource:Entergalactic
Entergalactic Black Love Brunch kid cudi,netflix,teyana taylor,kenya barris,jessica williams
11. Entergalactic Black Love BrunchSource:Entergalactic
Entergalactic Black Love Brunch kid cudi,netflix,teyana taylor,kenya barris,jessica williams
12. Entergalactic Black Love BrunchSource:Entergalactic
Entergalactic Black Love Brunch kid cudi,netflix,teyana taylor,kenya barris,jessica williams
13. Entergalactic Black Love Brunch and Premiere PartySource:Netflix
Scott “Kid Cudi” Mescudi, Jessica Williams, Ty Dolla $ign, Laura Harrier and Teyana Taylor were in attendance along with executive producers Kenya Barris, Fletcher Moules, Maurice Williams, Ian Edelman, Karina Manashil and Dennis Cummings. ty dolla $ign,kenya barris,jessica williams,executive producers,scott “kid cudi” mescudi,laura harrier and teyana taylor,fletcher moules,maurice williams,ian edelman,karina manashil,dennis cummings.,entergalactic black love brunch
14. Entergalactic Black Love Brunch and Premiere PartySource:Netflix
Scott “Kid Cudi” Mescudi, Jessica Williams, Ty Dolla $ign, Laura Harrier and Teyana Taylor were in attendance along with executive producers Kenya Barris, Fletcher Moules, Maurice Williams, Ian Edelman, Karina Manashil and Dennis Cummings. ty dolla $ign,kenya barris,jessica williams,executive producers,scott “kid cudi” mescudi,laura harrier and teyana taylor,fletcher moules,maurice williams,ian edelman,karina manashil,dennis cummings.,entergalactic black love brunch
15. Entergalactic Black Love Brunch and Premiere PartySource:Netflix
Scott “Kid Cudi” Mescudi, Jessica Williams, Ty Dolla $ign, Laura Harrier and Teyana Taylor were in attendance along with executive producers Kenya Barris, Fletcher Moules, Maurice Williams, Ian Edelman, Karina Manashil and Dennis Cummings. ty dolla $ign,kenya barris,jessica williams,executive producers,scott “kid cudi” mescudi,laura harrier and teyana taylor,fletcher moules,maurice williams,ian edelman,karina manashil,dennis cummings.,entergalactic black love brunch
16. Entergalactic Black Love Brunch and Premiere PartySource:Netflix
Scott “Kid Cudi” Mescudi, Jessica Williams, Ty Dolla $ign, Laura Harrier and Teyana Taylor were in attendance along with executive producers Kenya Barris, Fletcher Moules, Maurice Williams, Ian Edelman, Karina Manashil and Dennis Cummings. ty dolla $ign,kenya barris,jessica williams,executive producers,scott “kid cudi” mescudi,laura harrier and teyana taylor,fletcher moules,maurice williams,ian edelman,karina manashil,dennis cummings.,entergalactic black love brunch
17. Entergalactic Black Love Brunch and Premiere PartySource:Netflix
Scott “Kid Cudi” Mescudi, Jessica Williams, Ty Dolla $ign, Laura Harrier and Teyana Taylor were in attendance along with executive producers Kenya Barris, Fletcher Moules, Maurice Williams, Ian Edelman, Karina Manashil and Dennis Cummings. ty dolla $ign,kenya barris,jessica williams,executive producers,scott “kid cudi” mescudi,laura harrier and teyana taylor,fletcher moules,maurice williams,ian edelman,karina manashil,dennis cummings.,entergalactic black love brunch
18. Entergalactic Black Love Brunch and Premiere PartySource:Netflix
Scott “Kid Cudi” Mescudi, Jessica Williams, Ty Dolla $ign, Laura Harrier and Teyana Taylor were in attendance along with executive producers Kenya Barris, Fletcher Moules, Maurice Williams, Ian Edelman, Karina Manashil and Dennis Cummings. ty dolla $ign,kenya barris,jessica williams,executive producers,scott “kid cudi” mescudi,laura harrier and teyana taylor,fletcher moules,maurice williams,ian edelman,karina manashil,dennis cummings.,entergalactic black love brunch
19. Entergalactic Black Love Brunch and Premiere PartySource:Netflix
Scott “Kid Cudi” Mescudi, Jessica Williams, Ty Dolla $ign, Laura Harrier and Teyana Taylor were in attendance along with executive producers Kenya Barris, Fletcher Moules, Maurice Williams, Ian Edelman, Karina Manashil and Dennis Cummings. premiere,ty dolla $ign,kenya barris,jessica williams,executive producers,entergalactic,black love brunch,scott “kid cudi” mescudi,laura harrier and teyana taylor,fletcher moules,maurice williams,ian edelman,karina manashil,dennis cummings.
20. Entergalactic Black Love Brunch and Premiere PartySource:Netflix
Scott “Kid Cudi” Mescudi, Jessica Williams, Ty Dolla $ign, Laura Harrier and Teyana Taylor were in attendance along with executive producers Kenya Barris, Fletcher Moules, Maurice Williams, Ian Edelman, Karina Manashil and Dennis Cummings. premiere,ty dolla $ign,kenya barris,jessica williams,executive producers,entergalactic,black love brunch,scott “kid cudi” mescudi,laura harrier and teyana taylor,fletcher moules,maurice williams,ian edelman,karina manashil,dennis cummings.
21. Entergalactic Black Love Brunch and Premiere PartySource:Netflix
Scott “Kid Cudi” Mescudi, Jessica Williams, Ty Dolla $ign, Laura Harrier and Teyana Taylor were in attendance along with executive producers Kenya Barris, Fletcher Moules, Maurice Williams, Ian Edelman, Karina Manashil and Dennis Cummings. premiere,ty dolla $ign,kenya barris,jessica williams,executive producers,entergalactic,black love brunch,scott “kid cudi” mescudi,laura harrier and teyana taylor,fletcher moules,maurice williams,ian edelman,karina manashil,dennis cummings.
22. Entergalactic Black Love Brunch and Premiere PartySource:Netflix
Scott “Kid Cudi” Mescudi, Jessica Williams, Ty Dolla $ign, Laura Harrier and Teyana Taylor were in attendance along with executive producers Kenya Barris, Fletcher Moules, Maurice Williams, Ian Edelman, Karina Manashil and Dennis Cummings. premiere,ty dolla $ign,kenya barris,jessica williams,executive producers,entergalactic,black love brunch,scott “kid cudi” mescudi,laura harrier and teyana taylor,fletcher moules,maurice williams,ian edelman,karina manashil,dennis cummings.
23. Entergalactic Black Love Brunch and Premiere PartySource:Netflix
Scott “Kid Cudi” Mescudi, Jessica Williams, Ty Dolla $ign, Laura Harrier and Teyana Taylor were in attendance along with executive producers Kenya Barris, Fletcher Moules, Maurice Williams, Ian Edelman, Karina Manashil and Dennis Cummings. premiere,ty dolla $ign,kenya barris,jessica williams,executive producers,entergalactic,black love brunch,scott “kid cudi” mescudi,laura harrier and teyana taylor,fletcher moules,maurice williams,ian edelman,karina manashil,dennis cummings.
24. Entergalactic Black Love Brunch and Premiere PartySource:Netflix
Scott “Kid Cudi” Mescudi, Jessica Williams, Ty Dolla $ign, Laura Harrier and Teyana Taylor were in attendance along with executive producers Kenya Barris, Fletcher Moules, Maurice Williams, Ian Edelman, Karina Manashil and Dennis Cummings. premiere,ty dolla $ign,kenya barris,jessica williams,executive producers,entergalactic,black love brunch,scott “kid cudi” mescudi,laura harrier and teyana taylor,fletcher moules,maurice williams,ian edelman,karina manashil,dennis cummings.
25. Entergalactic Black Love Brunch and Premiere PartySource:Netflix
Scott “Kid Cudi” Mescudi, Jessica Williams, Ty Dolla $ign, Laura Harrier and Teyana Taylor were in attendance along with executive producers Kenya Barris, Fletcher Moules, Maurice Williams, Ian Edelman, Karina Manashil and Dennis Cummings. premiere,ty dolla $ign,kenya barris,jessica williams,executive producers,entergalactic,black love brunch,scott “kid cudi” mescudi,laura harrier and teyana taylor,fletcher moules,maurice williams,ian edelman,karina manashil,dennis cummings.