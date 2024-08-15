Desktop banner image
Technology

Kim Kardashian & Beats Announce New Neutral Beats Studio Pro Collaboration

Published on August 15, 2024
Beats Studio Pro x Kim Kardashian

Source: Beats / Beats Studio Pro x Kim Kardashian

Kim Kardashian and Beats are again teaming up for another collaboration that will surely be another best seller. The reality star/mogul and now Apple-owned audio accessory brand first collaborated in 2022 to release one of their best-selling collaborations to date. Beats and Kim K are hoping to strike lighting in a bottle again with a new collaboration that will see her favorite neutral shades on the company’s latest Beats Studio Pro headphones.
The headphones will come in three colors: a light pink “Moon,” a camel tan “Dune,” and a reddish purple “Earth.”
Beats Studio Pro x Kim Kardashian

Source: Beats / Beats Studio Pro x Kim Kardashian

“I’m so excited we’re bringing these three popular, chic colors to Beats’ most iconic and advanced headphones,” Kardashian said in a press release. “Beats Studio have always been a fashion statement, so I can’t wait to see how everyone styles them.” The Beats Studio Pro features active noise cancellation, transparency modes, lossless audio, and 40 hours of battery life on a single charge, along with the Kim K flavor. The price is a bit hefty; the Beats Studio Pro x Kim Kardashian headphones are available now for $349. You can head here to purchase a pair or head to these select Apple store locations in the United States:

Los Angeles – The Grove San Francisco – Union Square Chicago – Michigan Avenue Dallas – Galleria Dallas New York – Fifth Avenue Washington, D.C. – Carnegie Library Miami – Aventura

Hit the gallery below for more photos.

1. Beats Studio Pro x Kim Kardashian

Beats Studio Pro x Kim Kardashian
Source: Beats Studio Pro x Kim Kardashian

Beats Studio Pro x Kim Kardashian apple,beats,beats by dre,beats studio pro

Kim Kardashian & Beats Announce New Neutral Beats Studio Pro Collaboration was originally published on hiphopwired.com

