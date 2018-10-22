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WIN TICKETS: A Night of Motown Magic stageplay [Contest]

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WINGS ABOVE PRODUCTIONS PRESENTS….A NIGHT OF MOTOWN MAGIC CONCERT NUMBER 6 HOSTED BY KEVIN “CHILL” HEARD COMING TO THE SHORE CULTURAL CENTRE NOVEMBER 3RD STARRING THE MEN OF MOTOWN AND FEATURING, ANDRENEE FANT PRIEST, THE RARE JUELLE, CHASE, AND HONORING DOMINIQUE PARAMORE FROM THE NEW TV SERIES, THE LAND! TICKETS ARE ON SALE NOW! VISIT WZAKCLEVELAND.COM FOR MORE DETAILS AND REGISTER FOR YOUR CHANCE TO WIN A PAIR OF TICKETS TO A NIGHT OF MOTOWN MAGIC!

WIN TICKETS: A Night of Motown Magic stageplay [Contest] was originally published on wzakcleveland.com

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